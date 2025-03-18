حبشي: لإقرار المراسيم التطبيقية لقانون ترخيص زراعة القنب

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كتب عضو "الجمهورية القوية" انطوان حبشي على حسابه عبر منصة "اكس":"النجاح هو تراكم النتائج...ولعل إنجاز إقرار قانون الترخيص بزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، لن يكتمل إلا بتحقيقه على أرض الواقع بإقرار مراسيمه التطبيقية، بما في ذلك من إفادة للاقتصاد الوطني والمساهمة في تجاوز العجز. وبعد كل الجهود الحثيثة في الفترات السابقة، قد تكون الفرصة مؤاتية لصنع الفرق.هذا ما يلخص جوهر عضو الجمهورية القوية أنطوان حبشي مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري للتحضير لخطوات مستقبلية الملف".