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لبنان

حبشي: لإقرار المراسيم التطبيقية لقانون ترخيص زراعة القنب

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:03
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي على حسابه عبر منصة "اكس":
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"النجاح هو تراكم النتائج...ولعل إنجاز إقرار قانون الترخيص بزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، لن يكتمل إلا بتحقيقه على أرض الواقع بإقرار مراسيمه التطبيقية، بما في ذلك من إفادة للاقتصاد الوطني والمساهمة في تجاوز العجز. وبعد كل الجهود الحثيثة في الفترات السابقة، قد تكون الفرصة مؤاتية لصنع الفرق.

هذا ما يلخص جوهر لقاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري للتحضير لخطوات مستقبلية بهذا الملف".
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