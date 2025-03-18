حساب يتعرّض للجيش... والقاضي الحجار يتحرّك

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سطّر مفوض الحكومة لدى هاني حلمي الحجار، كتابا إلى رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكيرية، كلفه بموجبه إجراء تحقيق أولي.وجاء في الحجار: "لما كان تبين وجود حساب مشبوه على منصة "x" مستخدم تحت اسم @nadinebarakatb، يعمد بشكل ممنهج إلى بث كاذبة من ضمنها المس بسمعة لمؤسسة والتعرض لقيادة الجيش.ولما كان ما يتم تلفيقه على هذا الحساب يتخطى حرية التعبير المصانة بموجب الدستور، لا سيما 13 منه ويحصل في إطار التهويل والتحريف والتحريض والاختلاق.لذلك نكلفكم بفتح محضر واجراء التحقيقات الأولية بهذا الخصوص ومخابرتنا بالنتيجة".