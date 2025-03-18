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لبنان

حساب يتعرّض للجيش... والقاضي الحجار يتحرّك

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:12
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سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، كتابا إلى رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكيرية، كلفه بموجبه إجراء تحقيق أولي.
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وجاء في كتاب القاضي الحجار: "لما كان تبين وجود حساب مشبوه على منصة "x" مستخدم تحت اسم @nadinebarakatb، يعمد بشكل ممنهج إلى بث أخبار كاذبة من ضمنها المس بسمعة لمؤسسة العسكرية والتعرض لقيادة الجيش.

ولما كان ما يتم تلفيقه على هذا الحساب يتخطى حرية التعبير المصانة بموجب الدستور، لا سيما المادة 13 منه ويحصل في إطار التهويل والتحريف والتحريض والاختلاق.

لذلك نكلفكم بفتح محضر واجراء التحقيقات الأولية بهذا الخصوص ومخابرتنا بالنتيجة".
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