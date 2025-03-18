جعجع: المنطقة في غليان وعلينا حماية وطننا وتعزيز سيادته

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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أن "الآفاق اليوم أفضل من السابق، لكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى بر الأمان. تمر بمرحلة غليان، والأحداث تتسارع، ما يفرض علينا العمل بجدية لحماية وطننا وتعزيز سيادته".كلام جعجع جاء عبر شاشة متلفزة من معراب، خلال المؤتمر السنوي التربوي الأول الذي عقده المكتب التربوي في منطقة البقاع الشمالي، بعنوان "التعليم المستدام: تحديات وفرص في بناء مستقبل المنطقة"، في صالة "الشهداء" في كنيسة مار نهرا - دير الاحمر، عضو تكتل "الجمهورية القوية" انطوان حبشي ممثلا جعجع، راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمه، رئيس التربوية في بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر جان فخري وعدد من رؤساء بلديات والمخاتير، رئيس مصلحة الاساتذة الجامعيين في "القوات" زياد حرو، منسق البقاع الشمالي في "القوات" الياس بو رفول ورؤساء المراكز الحزبية، رئيس المكتب التربوي برنار جعجع واعضاء المكتب ورؤساء المكاتب في المنسقية، الى مديري مدارس وهيئاتها التعليمية ولجان الاهل وحشد من الفاعليات الروحية والاجتماعية والاغترابية.جعجعوتطرق جعجع في كلمته الى الإنتخابات البلدية المقبلة، وقال: "إن البلديات تشكل ركنا أساسيا في النظام اللبناني، حيث تعد السلطة المحلية الفعلية عندما تدار بشكل صحيح. فرئيس البلدية لديه صلاحيات لفرض رسوم وضرائب لتمويل مشاريعه، كما يمكنه لعب دور كبير في التنمية. إلا أن هذه الصلاحيات لا تنطبق بشكل كامل على منطقتكم نظرا لغياب المؤسسات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال الكبار. ومع ذلك، يظل للبلدية دور محوري يجب التركيز عليه".وأشار إلى أننا "شهدنا في السنوات الأخيرة، وبفضل التنسيق القائم بين منسقية "القوات اللبنانية" في منطقة بعلبك – الهرمل واتحاد البلديات، كيف تمكنت البلديات من مواجهة التحديات والتصرف بفاعلية، خصوصا خلال الحرب الأخيرة، حيث استقبلت عددا يزيد أضعافا عن عدد سكانها من دون حصول أي أزمات تذكر، وتم تنظيم الأمور بطريقة فاعلة. وهذا دليل على أنه عندما تتوافر الإرادة، يمكن تحقيق الكثير. لذلك، أطلب منكم إعطاء أهمية قصوى للانتخابات البلدية، وألا تكون المعايير التقليدية كالانتماء العشائري أو العائلي هي المحددة لاختيار رئيس البلدية، بل يجب اختيار الشخص القادر على القيام بالمهمة بكفاية، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الاقتصادية".وشدد على ان "الفساد يجب أن يستأصل من المجالس البلدية، لأن الفساد في المجتمعات كالسوس الذي ينخر الخشب، الذي يبدو سليما من الخارج لكنه فارغ من الداخل. كما أن النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها هي التوافق، لكن ليس التوافق الذي يؤدي إلى اختيار شخصيات ضعيفة غير قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة. باعتبار أن رئيس البلدية هو سلطة تنفيذية، ويجب أن يكون قادرا على اتخاذ القرارات ومواجهة المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة. لذلك، يجب أن يكون التوافق قائما على اختيار الكفاءة وليس على الحلول الوسط التي تفرز قيادات ضعيفة".وعن الملف التربوي، اعتبر جعجع أنه في غاية الأهمية، وقال: "أشكر الدكتور حبشي وجميع المعنيين في هذا المجال، من راهبات ومديري مدارس ومديرات ولجان أهل وطلاب، على جهودهم في دعم القطاع التربوي. لكن دعوني أكون واضحا، لا التربية ولا أي قطاع آخر يمكن أن ينجح إذا لم تكن هناك دولة فعلية قائمة. الدولة هي الأساس، وكل شيء آخر يتبع لوجودها الفاعل، سواء في التربية، أو التنمية أو الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه".وأوضح جعجع أن "معركتنا منذ 20 عاما وحتى اليوم هي إقامة دولة فعلية، وليس لدينا أي هدف خاص سوى قيام هذه الدولة. فوجود دولة حقيقية هو لمصلحة الجميع، وهو لمصلحة آخر مزارع في الهرمل أكثر مما هو لمصلحة أول مواطن في جونيه أو جبيل. فقيام الدولة هو الضمانة الوحيدة لحياة كريمة لجميع اللبنانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم أو مناطقهم".واستطرد قائلا: "إن مقومات الدولة معروفة وليست وجهة نظر، بل هي حقائق متفق عليها عبر التاريخ والتجارب العالمية. الدولة يجب أن تمتلك القرار الاستراتيجي وأن تحتكر السلاح، فلا يمكن لدولة أن تكون فاعلة في ظل وجود مجموعات مسلحة خارج سلطتها مهما كانت نوايا هذه المجموعات".وعن الوضع الحالي، لفت جعجع إلى أن "لبنان دخل مرحلة جديدة مع العهد الجديد والحكومة الجديدة، وهناك تحسن واضح بالمقارنة مع الماضي، حيث لم نلاحظ حتى الآن أي ممارسات فساد كما كان الحال في الحكومات السابقة. وهذا تطور إيجابي، لكن الأهم هو استكمال بناء الدولة الحقيقية التي تحتكر القرار والسلاح وتفرض سيادتها على كامل أراضيها وحدودها. وهنا أطرح سؤالا: لماذا لم تفرض الدولة سيطرتها الكاملة على حدودها حتى الآن؟ قبل فترة قصيرة، شهدنا دخول آلاف السوريين إلى من الحدود الشمالية من دون أي رقابة رسمية. هذا أمر غير مقبول، والدولة مطالبة بالسيطرة الكاملة على حدودها لمنع الفوضى وحماية البلاد. لدينا الإمكانات كلها للقيام بذلك، سواء عبر التكنولوجيا الحديثة أو الدعم الدولي، لكن المطلوب هو قرار سياسي حاسم".وكان جعجع استهل كلمته، بتوجيه التحية لأهالي منطقة البقاع الشمال والبقاع الشرقي، وقال: "إن العنصر البشري في مجتمعنا هو الأساس، والإنسان بقيمه ومبادئه هو الذي يحدث الفرق. فالله لم يمنح قدرة الصمود التي لديكم في هذه لكثيرين كي يتمكنوا من أداء هذه المهمة الجسيمة التي تقومون بها جراء تجذركم في أرضكم. ليس الفضل لأولئك القاطنين في بيروت، حيث كل شيء متوافر، ولا لأولئك الذين يعيشون في جونيه أو جبيل أو طرابلس، حيث يجدون كل ما يحتاجون بسهولة. فحتى في منتصف الليل، إذا احتاج أحدهم إلى علبة سجائر، ناهيك عن مستشفى أو طبيب، فبإمكانه العثور عليها خلال دقائق معدودة. أما في منطقتكم، فكثيرا ما يضطر الإنسان إلى الذهاب نصف ساعة أو أكثر للحصول على ما هو ضروري له. لذا، أهنئكم وأحييكم، لإن النموذج الذي تمثلونه هو النموذج الحقيقي للإنسان المكافح، المقاوم بالفعل، الذي يعيش إيمانه على رغم كل الظروف القاسية المحيطة به".واردف: "عايشت العديد منكم، سواء من الراهبات، أو مديري المدارس، أو مديري المؤسسات التعليمية الأخرى، الذين واصلوا نضالهم وجهودهم للحفاظ على مؤسساتهم، على الرغم من الغياب شبه التام للدولة، وخصوصا في السنوات الخمس أو الست الأخيرة. لقد استمروا في العمل لضمان استمرار مؤسساتهم، سواء كانت عامة أم خاصة، في ظل أوضاع صعبة للغاية"، ولفت إلى أن "منطقتكم تواجه تحديات كبيرة، من بينها أزمة إعادة التوطين، التي بدأت كنعمة لكنها تحولت إلى نقمة بسبب الظروف المصاحبة لها، فضلا عن مجموعة من المشكلات الأخرى. لذا، أكرر لكم شكري وتقديري، وأؤكد أن هذه ليست مجرد كلمات تقال، بل هي تقدير حقيقي لمجهوداتكم في ظل هذه الظروف الصعبة".وشدد جعجع على أن "الأهم الآن هو الاستمرار، فبالرغم من أن الأوضاع الحالية أصبحت أخف وطأة مما كانت عليه في السابق، إلا أننا يجب أن نظل مصممين على المضي قدما في الاتجاه الصحيح. وإذا شاء الله، سنتمكن في المرحلة المقبلة من تحقيق إنجازات تفوق ما تحقق في الماضي".وختم قائلا: "التزامي تجاه هذه هو التزام شخصي وعام في آن واحد، وأنا معكم وسأظل معكم، لأنني مؤمن بكم وبقدرتكم على الصمود والتطور. شكرا لكم جميعا وأتمنى لكم دوام القوة والعزيمة".المطران رحمةوكان استهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء، ثم النشيدين الوطني و"القوات اللبنانية"، بعدها القى المطران رحمه كلمة، شدد فيها على "اهمية هذا المؤتمر وضرورته بالنسبة للمنطقة"، وقال: "اليوم مع عصر التكنولوجيا وعصر القارة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يجب ان يكون التعليم مستداما، كي نواكب التطور وآخر مستجدات التكنولوجيا، لذلك يجب ان يكون لدينا العلم والمعرفة. إن عالم المعلوماتية واسع ويشمل عددا كبيرا من الاختصاصات، لذلك لم يعد كافيا اليوم الحصول على شهادة فحسب، بل يجب متابعة اكتساب المعرفة".وحذر المطران رحمه من ان "الذكاء الاصطناعي اليوم اصبح يدخل في تفاصيل الحياة اليومية كلها للشعوب، لذلك علينا ان نربي اولادنا على ألا يكونوا مستعبدين للألة، بل ان يكونوا هم اسيادها واسياد المعرفة، وان يكونوا حكام هذه المعلومات بقبولهم او رفضهم لها، من خلال تشكيل رأس التلميذ بعيدا عن حشوه بالمعلومات كي يعرف ان يختار الصح من الخطأ".حبشيبدوره، القى حبشي كلمة، اكد فيها ان "القطاع التربوي يعاني الكثير من المشكلات، ابتداء من وضع المعلمين، مرورا بالقانون 515 الذي هو بحاجة الى تعديل، وصولا الى المدارس الخاصة والرسمية والازمات التي تعاني"، واعتبر ان "خطورة هذه المشكلات تتمثل بربطها بالأزمة المالية من قبل كثيرين"، ورأى أن "هذه الازمة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، ولأن الازمة التربوية في قديمة، علينا ان نفكر بشكل بنيوي كي نجد حلا حقيقيا ومستداما للتعليم والتربية".وقال: "إن اي قانون يوضع مهما كان بسيطا بدءا بسلسلة الرتب والرواتب التي هي حق للمعلم كي لا يكون لديه هاجس ما اذا كان راتبه سيكفيه كي يصل الى المدرسة لممارسة عمله ام لا، وصولا الى المناهج التي وضعنا لها اكثر من حجر اساس ولكنها لم تظهر لغاية اليوم".وسأل عن المبادئ والقيم التي تقوم عليها التربية في بلد كلبنان، وقال: "لبنان هو بلد متعدد وطبيعة هذا التعدد هو ايماني، له انعكاسات على المشارب الثقافية للمجموعات فيه، التي تستطيع العيش مع بعضها ويمكنها ايجاد طريقة لإدارة تعددها كي يصبح غنى. إن الدستور اللبناني كفل حرية التعليم، وبذلك فهو يعطي كل مواطن الحق، بأن يختار المدرسة التي تعبر عن مشرب ثقافي يحب ان ينهل منه ليشكل هويته الثقافية".وتطرق حبشي الى مشكلات وزارة التربية، فشدد على إنها "مشكلات متراكمة، عمرها من عمر الحرب ، لكنها كانت تعالج بطريقة "الترقيع" ما زاد من حدتها"، داعيا الى "حوكمة سليمة في القطاع التربوي، كي تتمكن المناطق مثل منطقة بعلبك الهرمل والبقاع الشمالي من التموضع في الصورة الكبيرة، وكي تبني تعليم مستداما على أساس بناء تنمية مستدامة في المناطق الريفية تسمح للناس بالبقاء في ارضها".بعدها تم عرض نتائج استبيان وثلاثة فيديوهات عن هواجس الطلاب والمعلمين ولجان الاهل في مدارس ، ليصار بعدها الى فتح باب النقاش حيث كان هناك مداخلات لعدد من المشاركين من مدراء مدارس ومعلمين واهال.بو رفولثم عرض منسق بو رفول التوصيات الصادرة عن المؤتمر والتي تضمنت: "تحسين جودة التعليم والتوجيه الأكاديمي من خلال تطوير المناهج الدراسية، توجيه الطلاب إلى التخصصات المواكبة لاحتياجات سوق العمل، تعزيز التوجيه الأكاديمي نحو التخصصات التربوية والصحية، تعزيز التعليم المهني والتقني، توفير دعم مالي مستدام للمدارس، دعم الطلاب ذوي الصعوبات التعليمية، تحسين أوضاع المعلمين وتطوير مهاراتهم، تعزيز النشاطات اللاصفية وتطوير البيئة المدرسية، الحد من نزوح الطلاب وإستقرار الشباب في ، إعداد خطة شاملة للتنمية المستدامة على مدى 6 سنوات، تنمية القطاعات الاقتصادية المساندة من سياحة وزراعة والتوجيه الصناعي، تنسيق الجهود بين البلديات من خلال اتحاد البلديات المقبل لتحديد أولويات وتنفيذ مشاريع مشتركة، العمل على تأليف لجنة منبثقة عن هذا المؤتمر من اجل متابعة المقررات مع الجهات المعنية، وتبني البيانات الصادرة كبرنامج عمل لإتحاد بلديات منطقة دير الاحمر للسنوات المقبلة".وفي الختام تم تقديم دروع تكريمية عربون شكر وتقدير لدعم القطاع التربوي لعدد من الجمعيات والفاعليات الاجتماعية والاغترابية. وإنتقل بعدها الحضور الى قطع قالب الحلوى والكوكتيل الذي أقيم للمناسبة.وكان الاستاذ ايلي سعادة قدم المؤتمر والقى كلمة الافتتاح، عرض فيها لـ"الواقع التربوي في ومشاكله".