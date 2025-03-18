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لبنان

"الجماعة الإسلامية": العدوان على غزة يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة لوقف المجازر

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:25
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أدانت "الجماعة الإسلامية" في لبنان واستنكرت بـ"أشد العبارات، المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة بحقّ المدنيين، بعد خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ثلاثمئة وخمسين من الأطفال والنساء والأبرياء، فضلا عن مئات الجرحى في صفوف المدنيين العزل، وبموازاة عدوان آخر على مدينة درعا في جنوب سورية، وذلك في استمرار لسياسة القتل والتدمير التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والشعوب العربية بشكل عام".
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ورأت "الجماعة" في بيان، أن "هذا العدوان المتكرر يُظهر بشكل جلي الاستهتار التام بحياة الأبرياء، ويعكس نية العدو الإسرائيلي الاستمرار في انتهاك كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية دون رادع، مما يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة لوقف هذه المجازر التي تُرتكب بشكل ممنهج ضد الإنسانية".

وأكدت تضامنها "الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، والشعب السوري في درعا"، داعية إلى "تكثيف الجهود لدعمهما في مواجهة هذا العدوان المستمر، مؤكدين على أنّ هذا العدوان لن يزيد الشعوب العربية والاسلامية إلا تمسكا بقضيتهم العادلة، وفي مواجهة هذه التحديات".

كما دعت "الأمم المتحدة ومؤسساتها الى القيام بواجباتها لوقف هذه المجازر، وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعاقبة المسؤولين عنها".
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