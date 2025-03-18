"الجماعة الإسلامية": العدوان على غزة يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة لوقف المجازر

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أدانت "الجماعة الإسلامية" في واستنكرت بـ"أشد العبارات، المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو في قطاع غزة بحقّ المدنيين، بعد خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ثلاثمئة وخمسين من الأطفال والنساء والأبرياء، فضلا عن مئات الجرحى في صفوف المدنيين العزل، وبموازاة آخر على مدينة درعا في جنوب سورية، وذلك في استمرار لسياسة القتل والتدمير التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والشعوب بشكل عام".ورأت "الجماعة" في بيان، أن "هذا العدوان المتكرر يُظهر بشكل جلي الاستهتار التام بحياة الأبرياء، ويعكس نية العدو الاستمرار في انتهاك كافة القوانين والقيم الإنسانية دون رادع، مما يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة لوقف هذه المجازر التي تُرتكب بشكل ممنهج ضد الإنسانية".وأكدت تضامنها "الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، والشعب السوري في درعا"، داعية إلى "تكثيف الجهود لدعمهما في مواجهة هذا العدوان المستمر، مؤكدين على أنّ هذا العدوان لن يزيد الشعوب والاسلامية إلا تمسكا بقضيتهم العادلة، وفي مواجهة هذه التحديات".كما دعت "الأمم المتحدة ومؤسساتها الى القيام بواجباتها لوقف هذه المجازر، وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ، ومعاقبة المسؤولين عنها".