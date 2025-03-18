Advertisement

لبنان

"الجماعة الإسلامية" نعت الشيخ أبا إسحاق الحويني

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1335064-638779127183678349.jpg
Doc-P-1335064-638779127183678349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت "الجماعة الاسلامية" في لبنان ببيان، "العالم الرباني الشيخ أبا إسحاق الحويني، الذي لبى نداء ربّه بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والصبر والثبات".
Advertisement

وأشارت الى أنه كانت للراحل "بصمات واضحات في العمل الدعوي، والتأصيل الشرعي، والدفاع عن السنة، وبناء الجيل، وتربية الشباب، والنصح الصادق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لم يطلب الرئاسة أو نياشين المجد، ولم يمالئ الحاكم أو يمشي في ركابه، بل رحل عن بلده وأرضه مهاجرا في سبيل الله، خادما للشريعة، ناشرا للسنة، داعيا إلى الحق والدين، حتى أتاه اليقين مساء يوم الإثنين 17 رمضان 1446 هـ. الموافق 17 آذار 2025 م. في مدينة الدوحة بدولة قطر".
مواضيع ذات صلة
"التنظيم الشعبي الناصري" و"الجماعة الاسلامية": اتفقنا على مواصلة التشاور
lebanon 24
18/03/2025 19:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية": العدوان على غزة يستدعي تحركا عاجلا من الأمم المتحدة لوقف المجازر
lebanon 24
18/03/2025 19:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" تستعد
lebanon 24
18/03/2025 19:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" أقامت ندوة في ذكرى تحرير صيدا
lebanon 24
18/03/2025 19:32:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:25 | 2025-03-18
13:14 | 2025-03-18
13:12 | 2025-03-18
13:07 | 2025-03-18
13:00 | 2025-03-18
12:40 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24