"الجماعة الإسلامية" نعت الشيخ أبا إسحاق الحويني

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نعت "الجماعة الاسلامية" في ببيان، "العالم الرباني الشيخ أبا إسحاق الحويني، الذي لبى نداء ربّه بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والصبر والثبات".وأشارت الى أنه كانت للراحل "بصمات واضحات في العمل الدعوي، والتأصيل الشرعي، والدفاع عن السنة، وبناء الجيل، وتربية الشباب، والنصح الصادق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لم الرئاسة أو نياشين المجد، ولم يمالئ أو يمشي في ركابه، بل رحل عن بلده وأرضه مهاجرا في سبيل الله، خادما للشريعة، ناشرا للسنة، داعيا إلى الحق والدين، حتى أتاه اليقين مساء يوم الإثنين 17 رمضان 1446 هـ. الموافق 17 آذار 2025 م. في مدينة الدوحة بدولة قطر".