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لبنان

سيمون ابي رميا بحث مع الزين شؤوناً بيئية

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:33
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بحث عضو لجنة البيئة النيابية النائب سيمون ابي رميا مع وزيرة البيئة تمارا الزين التي التقاها في مبنى الوزارة، ملفات عدة منها المهام الملقاة على عاتق الوزيرة من اجل تطوير وتفعيل عمل الوزارة مع المتطلبات العصرية.
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كما تطرق النقاش الى ملفات بيئية وازنة أبرزها معالجة النفايات على الصعيد الوطني بكل اشكالها إضافة الى شؤون بيئية جبيلية كمعمل النفايات في حبالين الذي يديره اتحاد البلديات وأوضاع المحميات في قضاء جبيل.
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