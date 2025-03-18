سيمون ابي رميا بحث مع الزين شؤوناً بيئية

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بحث عضو النيابية سيمون ابي مع وزيرة الزين التي التقاها في مبنى ، ملفات عدة منها المهام الملقاة على عاتق الوزيرة من اجل تطوير وتفعيل عمل مع المتطلبات العصرية.كما تطرق الى ملفات بيئية وازنة أبرزها معالجة النفايات على الصعيد الوطني بكل اشكالها إضافة الى شؤون بيئية جبيلية كمعمل النفايات في حبالين الذي يديره اتحاد البلديات وأوضاع المحميات في جبيل.