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لبنان

محضر ضبط بحقّ صاحب محل خضار

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:38
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استكمل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، جولاتهم على محال اللحوم والخضار والحلويات والمواد الغذائية في نطاق مدينة النبطية - الساحة العامة، وبلدات القضاء: حبوش، ديرالزهراني ،القصيبة، زوطر الشرقية وزوطر الغربية وبلدة صفد البطيخ  -قضاء مرجعيون وبلدة الميري - قضاء حاصبيا.
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وقد سطر محضر ضبط في حق صاحب محل خضار في النبطية لعدم إعلان الأسعار ووجه إنذارات خطية لبعض التجار، بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.
 
 
 
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