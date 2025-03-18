Advertisement

لبنان

لحاملي رخص تسهيل المرور... إليكم البيان التالي من أمن الدولة

Lebanon 24
18-03-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1335074-638779138528901669.jpg
Doc-P-1335074-638779138528901669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه البيان التالي:
Advertisement
"تعلن المديريّة العامّة لأمن الدولة وقف العمل بكافة الرُّخَص (تسهيل المرور) وأوامر المهمّة، الصادرة عن المديريّة قبل 13 آذار 2025، وتطلب من حامليها وقف استعمالها، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تمديد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات حتى هذا الموعد
lebanon 24
18/03/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)
lebanon 24
18/03/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سكان زغرتا.. إليكم هذا البيان من البلدية
lebanon 24
18/03/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وداع نصرالله قلق من اليوم التالي
lebanon 24
18/03/2025 19:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:25 | 2025-03-18
13:14 | 2025-03-18
13:12 | 2025-03-18
13:07 | 2025-03-18
13:00 | 2025-03-18
12:40 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24