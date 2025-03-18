لحاملي رخص تسهيل المرور... إليكم البيان التالي من أمن الدولة

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه التالي:

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"تعلن المديريّة العامّة لأمن الدولة وقف العمل بكافة الرُّخَص (تسهيل المرور) وأوامر المهمّة، الصادرة عن المديريّة قبل 13 2025، وتطلب من حامليها وقف استعمالها، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة".