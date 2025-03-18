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لبنان

تسليم هبة للجيش من جمعية "SPIRIT OF AMERICA"

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:03
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أقيم في اللواء اللوجستي في الجيش، حفل تسلم هبة من جمعية Spirit of America تتضمن نحو 70 بيتا جاهزا لدعم مهمة الجيش في الجنوب، بحضور ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل، وممثلين عن الجمعية. وتشكل هذه الهبة المرحلة الأولى ضمن سلسلة مراحل تشمل كميات كبيرة من العتاد والمقومات التقنية واللوجستية.
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وأعرب قائد اللواء اللوجستي عن تقديره "العميق لهذه المبادرة التي ستعزز جهود الجيش ضمن إطار الانتشار والتمركز في المناطق الجنوبية".
 
 
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