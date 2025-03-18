تسليم هبة للجيش من جمعية "SPIRIT OF AMERICA"

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أقيم في اللواء اللوجستي في الجيش، حفل تسلم هبة من جمعية Spirit of America تتضمن نحو 70 بيتا جاهزا لدعم مهمة الجيش في الجنوب، قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد اللواء اللوجستي العميد جوني عقل، وممثلين عن . وتشكل هذه الهبة المرحلة الأولى ضمن مراحل تشمل كميات كبيرة من العتاد والمقومات التقنية واللوجستية.وأعرب قائد اللواء اللوجستي عن تقديره "العميق لهذه المبادرة التي ستعزز جهود الجيش ضمن إطار الانتشار والتمركز في المناطق الجنوبية".