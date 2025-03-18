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لبنان

الصدي التقى القائمة بالأعمال العراقية وتابع أوضاع بيروت وقطاعيّ الغاز والمحروقات

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:11
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التقى وزير الطاقة والمياه جو صدي، في مكتبه، في الوزارة، القائمة بأعمال السفارة العراقية ندى كريم مجول، يرافقها مدير المراسم والسكرتير الثاني أحمد عصام، وتناول البحث العلاقة بين البلدين والتعاون القائم على صعيد قطاع الطاقة.
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كما عرض أوضاع العاصمة بيروت وواقع قطاع الكهرباء فيها وسبل تقديم أفضل الخدمات إلى القاطنين فيها مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبد الله درويش وعدد من أعضاء المجلس والرئيس السابق للبلدية جمال عيتاني.

وكذلك، أجرى صدي سلسلة لقاءات في مكتبه في الوزارة مع عدد من الأطراف المعنية بالغاز والمحروقات وتوزيعهما وبالمحطات شملت: رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون على رأس وفد من أعضاء النقابة، رئيس نقابة موزعي الغاز في لبنان جان حاتم برفقة اعضاء النقابة، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر وأعضاء النقابتين، رئيس رابطة أصحاب محطات الطاقة جوزف الطويل على رأس وفد من أعضاء الرابطة، وتناول البحث واقع قطاعي الغاز والمحروقات الى جانب المحطات والتحديات التي تواجههما وسبل تطويرهما. 

واستقبل وزير الطاقة والمياه أيضا رئيس اتحاد "النقابات السياحية" بيار الأشقر، وتناولا واقع القطاع وتأثير الكهرباء عليه.
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