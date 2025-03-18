وزير الصناعة بحث وسفير ايطاليا في تعزيز التعاون

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التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير ايطاليا في فابريسيو مارسيللي، وعرض معه أوجه التعاون بين وايطاليا في القطاع الصناعي.وأكد الطرفان "العلاقة الوطيدة بين وعلى استعداد ايطاليا لمساعدة في ورش العمل التي ستطلقها قريباً".