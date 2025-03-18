Advertisement

لبنان

وزير الصناعة بحث وسفير ايطاليا في تعزيز التعاون

Lebanon 24
18-03-2025 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1335099-638779164634301719.jpg
Doc-P-1335099-638779164634301719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير ايطاليا في لبنان فابريسيو مارسيللي، وعرض معه أوجه التعاون بين لبنان وايطاليا في القطاع الصناعي.
Advertisement

وأكد الطرفان "العلاقة الوطيدة بين البلدين وعلى استعداد ايطاليا لمساعدة الوزارة في احدى ورش العمل التي ستطلقها قريباً".
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة بحث مع سفير الهند في إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي
lebanon 24
18/03/2025 19:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل بحث وسفير الأردن في التعاون القضائي والحقوقي
lebanon 24
18/03/2025 19:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سفراء الخماسية العربية لوزير الخارجية الأميركي: تعزيز التعاون بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
lebanon 24
18/03/2025 19:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس طيران الإمارات بحث مع الحوت في تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين
lebanon 24
18/03/2025 19:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:25 | 2025-03-18
13:14 | 2025-03-18
13:12 | 2025-03-18
13:07 | 2025-03-18
13:00 | 2025-03-18
12:40 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24