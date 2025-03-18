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لبنان
وفد من نقابة المالكين بحث مع وزير العدل موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية
Lebanon 24
18-03-2025
|
12:00
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زار وفد من نقابة المالكين وزير العدل عادل نصار وعرض له "هموم المالكين في موضوع الإيجارات السكنية وغير السكنية"، بحسب بيان للنقابة.
وبعدما استعرض الوفد "واقع الظلم اللاحق بالمؤجرين من جراء عدم تفعيل
اللجان
القضائية التي ينص عليها قانون الإيجارات الجديد تاريخ ٢٦/٦/٢٠١٤، ما سمح لمستأجرين بالاحتيال على
القانون
لتمديد إقامتهم المجانية في المنازل، أبلغه بصدور تقرير عن مجلس شورى الدولة يؤكد فيه القاضي المقرر بطلان مراسيم رد القوانين الثلاثة ومنها قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية من الحكومة السابقة ووجوب نشرها في الجريدة
الرسمية
، مع
العلم
أنّ هذه القوانين واجبة النشر، وقد صدر قرار إعدادي عن المجلس نفسه بوقف تنفيذ مراسيم الرد".
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وتمنى الوفد للوزير نصار "كل التوفيق في وزارة العدل"، معربا عن "تفاؤله بالعهد الجديد وبالحكومة كونها تضم وزراء من أصحاب الخبرة والاختصاص وبرئاسة قاض دولي وعد بالإصلاح والإنقاذ".
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