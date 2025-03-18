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لبنان

في أول تعليق.. بيان للقومي عن أحداث غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:00
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اشار الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، الى انه "بعد كل الوساطات الأميركية - العربية لوقف العدوان، نتيجة عدم تحقيق العدو لأهدافه في غزة، ها هي الطائرات الحربية المعادية تبدأ بقصف المدنيين في القطاع بعد فترة من الانقطاع شهد العالم خلالها على انسحاب للاحتلال واتفاق لتبادل للأسرى تم تنفيذه على عدّة مراحل بشروط المقاومة، حيث يخلّف العدوان حتى الآن مئات الشهداء والجرحى، في استكمال واضح للمخطّط السابق، والذي فشل في تطبيق استهدافاته عسكريًا وسياسيًا".
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واعتبر أن "هذا العدوان ليس عدوانًا من قبل جيش الاحتلال فحسب، بل هو عدوان إسرائيلي أميركي تردّ الولايات المتحدة من خلاله على رفض شعوب العالم العربي وبعض حكوماته السير بركب الشرق الأوسط الجديد، والقاضي بتهجير أبناء شعبنا في فلسطين إلى دول أخرى".

واكد أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لأبناء شعبنا في فلسطين وسورية ولبنان، وأنّ هذا العدوان يتحمّل مسؤوليته الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مباشر، ولذلك ننبه الجميع في لبنان والأردن والعراق والعالم العربي، من الركون الى أي ضمانات أميركية كونها تتّسم بالغدر والخديعة والاجرام".
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