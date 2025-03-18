في أول تعليق.. بيان للقومي عن أحداث غزة

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واعتبر أن "هذا العدوان ليس عدوانًا من قبل جيش الاحتلال فحسب، بل هو إسرائيلي أميركي تردّ من خلاله على رفض شعوب العالم وبعض حكوماته السير بركب الجديد، والقاضي بتهجير أبناء شعبنا في فلسطين إلى دول أخرى".واكد أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لأبناء شعبنا في فلسطين وسورية ولبنان، وأنّ هذا العدوان يتحمّل مسؤوليته الرئيس الأميركي دونالد بشكل مباشر، ولذلك ننبه الجميع في والأردن والعراق والعالم ، من الركون الى أي ضمانات أميركية كونها تتّسم بالغدر والخديعة والاجرام".