سلسلة لقاءات عقدها وزير المال... هذا ما طلبه بشأن إعادة الإعمار

Advertisement

كلام جابر جاء خلال لقائه المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا الذي لفت الى أهمية التنسيق بين الجهات المانحة في ما خصّ تأمين تمويل لإعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب، مشيراً إلى أن منظمته بصدد إطلاق حملة جديدة من جمع المساعدات للبنان من تلك الجهات، لدعم المشاريع المرتبطة بالشأن الاجتماعي لا سيّما في مجالات الصحة والتربية. لكن ريزا أبدى خشية أن ينعكس قرار الولايات المتحدة الأميركية بوقف مساعداتها المقدمة الى سلباً على حجم المبالغ عما كانت عليه العام الماضي والتي بلغت /1.3/ مليار أميركي.وقد تمنى جابر على السيد ريزا تعاوناً أفعل مع وزارة المالية خصوصاُ لجهة توفير دعم تقني لعدد من المشاريع التي أطلقتها في الآونة الأخيرة في مجالات المكننة والمجالات الرقمية لتطوير داتا المعلومات وربطها بالشكل الأمثل.وفي ، أكد جابر للوزير ناصرالدين أنه يعطي الموضوع الصحي أولوية في عمله وأنه لن يتوانى عن تأمين الدعم للقطاع الصحي وان هذا الموضوع مدار نقاش واهتمام عنده سواء لدى الجهات المقرضة أو المانحة التي يلتقيها.والتقى اليوم أيضاً رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي بحث معه في اقتراح القانون المقدّم من قبله الى المجلس النيابي بشأن الموضوع المصرفي والمصارف وأموال المودعين، وكذلك بشأن القوانين المطلوب إقرارها بشكل سريع وفي مقدّمها قانون السرية المصرفية. كما تطرّق البحث إلى موضوع عمل الدوائر العقارية في جبل وإمكانية افتتاح مكاتب لتلك الدوائر في الشوف ونقل أمانة السجل العقاري في الشوف من بعبدا إليه.كما التقى سفير إيطاليا في Fabrizio Marcelli في زيارة تهنئة وكانت مناسبة لبحث تفعيل العلاقة والتعاون بين البلدين.