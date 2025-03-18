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لبنان

سلسلة لقاءات عقدها وزير المال... هذا ما طلبه بشأن إعادة الإعمار

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:40
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شدد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة تضافر الجهود الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بشكل أفضل للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ولتمكين قوات حفظ السلام الدولية -اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني، في بسط السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية كافة، ولمساعدة الأهالي على العودة الآمنة، والقيام بالدور المعطى لها في بسط الأمن وتوفير الدعم الإنمائي والاجتماعي للأهالي، وجدّد جابر المطالبة بالمساعدة في إعادة الإعمار باعتباره المدخل لاستقرار مستدام.
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كلام جابر جاء خلال لقائه المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزا الذي لفت الى أهمية التنسيق بين الجهات المانحة في ما خصّ تأمين تمويل لإعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب، مشيراً إلى أن منظمته بصدد إطلاق حملة جديدة من جمع المساعدات للبنان من تلك الجهات، لدعم المشاريع المرتبطة بالشأن الاجتماعي لا سيّما في مجالات الصحة والتربية. لكن ريزا أبدى خشية أن ينعكس قرار الولايات المتحدة الأميركية بوقف مساعداتها المقدمة الى لبنان سلباً على حجم المبالغ عما كانت عليه العام الماضي والتي بلغت /1.3/ مليار دولار أميركي.

وقد تمنى جابر على السيد ريزا تعاوناً أفعل مع وزارة المالية خصوصاُ لجهة توفير دعم تقني لعدد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة في الآونة الأخيرة في مجالات المكننة والمجالات الرقمية لتطوير داتا المعلومات وربطها بالشكل الأمثل.

وفي لقاء، أكد جابر للوزير ناصرالدين أنه يعطي الموضوع الصحي أولوية في عمله وأنه لن يتوانى عن تأمين الدعم للقطاع الصحي وان هذا الموضوع مدار نقاش واهتمام عنده سواء لدى الجهات المقرضة أو المانحة التي يلتقيها.

والتقى اليوم أيضاً رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي بحث معه في اقتراح القانون المقدّم من قبله الى المجلس النيابي بشأن الموضوع المصرفي والمصارف وأموال المودعين، وكذلك بشأن القوانين المطلوب إقرارها بشكل سريع وفي مقدّمها قانون السرية المصرفية. كما تطرّق البحث إلى موضوع عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان وإمكانية افتتاح مكاتب لتلك الدوائر في الشوف ونقل أمانة السجل العقاري في الشوف من بعبدا إليه.

كما التقى سفير إيطاليا في لبنان Fabrizio Marcelli في زيارة تهنئة وكانت مناسبة لبحث تفعيل العلاقة والتعاون بين البلدين.
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