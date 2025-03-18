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لبنان
بالقرب من جبّانة باب الرمل.. أطلق النار في الهواء وهرب
Lebanon 24
18-03-2025
|
13:07
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وقع مساء اليوم إشكال في محلة باب
الرمل
بمدينة
طرابلس
، تطور لاحقًا إلى قيام المدعو "ر.ب" بإطلاق النار في الهواء بالقرب من جبانة باب
الرمل
، قبل أن يلوذ بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".
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ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.
وقد توجهت قوة من الجيش الى المكان لتعقب مطلق النار وتوقيفه.
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