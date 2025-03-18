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لبنان

بالقرب من جبّانة باب الرمل.. أطلق النار في الهواء وهرب

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:07
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وقع مساء اليوم إشكال في محلة باب الرمل بمدينة طرابلس، تطور لاحقًا إلى قيام المدعو "ر.ب" بإطلاق النار في الهواء بالقرب من جبانة باب الرمل، قبل أن يلوذ بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".
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ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وقد توجهت قوة من الجيش الى المكان لتعقب مطلق النار وتوقيفه.
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