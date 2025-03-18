بالقرب من جبّانة باب الرمل.. أطلق النار في الهواء وهرب

وقع مساء اليوم إشكال في محلة باب بمدينة ، تطور لاحقًا إلى قيام المدعو "ر.ب" بإطلاق النار في الهواء بالقرب من جبانة باب ، قبل أن يلوذ بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".

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ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.



وقد توجهت قوة من الجيش الى المكان لتعقب مطلق النار وتوقيفه.