بدر: العدو الاسرائيلي تجاوز بحربه على غزة كل المواثيق والدساتير القانونية

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"لقد تجاوز العدو الاسرائيلي بحربه المتجددة على غزة كل المواثيق والاعراف والدساتير القانونية حتى والاخلاقية منها، ويجب على تحمل مسؤولياته والعمل على وقف إطلاق النار حقناً لدماء الابرياء".