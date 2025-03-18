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لبنان

بدر: العدو الاسرائيلي تجاوز بحربه على غزة كل المواثيق والدساتير القانونية

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:12
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كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس":
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"لقد تجاوز العدو الاسرائيلي بحربه المتجددة على غزة كل المواثيق والاعراف والدساتير القانونية حتى الإنسانية والاخلاقية منها، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل على وقف إطلاق النار حقناً لدماء الابرياء".
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