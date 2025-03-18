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لبنان
في اليرزة.. وزير الدفاع التقى عددًا من الشخصيات
Lebanon 24
18-03-2025
|
13:25
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استقبل وزير
الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة، اليوم، رئيس حزب الكتائب
اللبنانية
النائب
سامي الجميل، يرافقه الوزير السابق ألان حكيم وغسان أبو جودة، مهنئين إياه بـ"تسلمه مهامه في وزارة
الدفاع
الوطني". وتناول البحث المستجدات في البلد.
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واستقبل وزير
الدفاع
رئيس "حركة الاستقلال"
النائب
ميشال معوض، وعرض معه تطورات الأوضاع في البلد.
كما التقى الوزير السابق موريس سليم، وكان بحث في الأوضاع على امتداد الحدود
اللبنانية
، في ضوء التطورات الأخيرة.
والتقى وزير
الدفاع
أيضا، الوزير السابق زياد المكاري، وتم عرض الأوضاع العامة.
وكذلك، استقبل وزير
الدفاع
النائب
السابق إميل رحمة، وعرض معه التطورات على الحدود الشمالية والشرقية ومنطقة الهرمل.
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