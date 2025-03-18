في اليرزة.. وزير الدفاع التقى عددًا من الشخصيات

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واستقبل وزير رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض، وعرض معه تطورات الأوضاع في البلد.كما التقى الوزير السابق موريس سليم، وكان بحث في الأوضاع على امتداد الحدود ، في ضوء التطورات الأخيرة.والتقى وزير أيضا، الوزير السابق زياد المكاري، وتم عرض الأوضاع العامة.وكذلك، استقبل وزير السابق إميل رحمة، وعرض معه التطورات على الحدود الشمالية والشرقية ومنطقة الهرمل.