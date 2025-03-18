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لبنان

مُطالبين بحصتهم من مياه النبع... وقفة احتجاجية في هذه البلدة

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:38
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نفذ أهالي بلدة نحلة وقفة احتجاجية في منطقة "اللجوج"، مطالبين مؤسسة مياه البقاع بحصتهم من مياه نبع "اللجوج" الذي ينبع من أرضهم، "وتزويد أحياء مدينة بعلبك بالكمية التي تفيض عن حاجتهم"، رافضين "الاعتداء على حقوق البلدة وأبنائها".
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 وأكدوا أن "هذه الوقفة سيتم تكرارها بعد عيد الفطر المبارك لتحقيق الهدف المنشود".
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