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لبنان

وزير الاتصالات التقى السفير الروسي ووفدًا من نقابتي "أوجيرو" وشركتيّ الخليوي

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:43
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 استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة،  اليوم، السّفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، في لقاء تعارف، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز العلاقات الثّنائية بين البلدين في قطاع الاتّصالات.
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وخلال اللّقاء، أبدى الحاج اهتمامه "بتوثيق العلاقات اللبنانية-الروسية وتطوير التّعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما التقى الحاج وفدًا من نقابة عمّال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" برئاسة النقيب إميلي نصّار وحضور مدراء في "اوجيرو"، وجرى البحث في أوضاع الموظّفين والتّحديات التي تواجه الهيئة والقطاع.  

وخلال اللّقاء، استمع الحاج إلى "مطالب النّقابة وهواجس الموظّفين"، مؤكّداً حرصه على "تحسين أوضاعهم وتأمين استمراريّة عمل المرفق العام، مع التّشديد على ضرورة زيادة الإنتاجية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين".

كذلك عقد وزير الاتصالات اجتماعًا مع وفد من نقابة موظفي شركتيّ الخليوي، بحضور مدراء في الشّركتين "ألفا" و"تاتش"، وتمّ التّباحث في الأوضاع الرّاهنة للقطاع والتّحديات التي تواجه العاملين، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة لضمان استمرارية الخدمات وتحسينها.

وخلال اللّقاء، أعرب وفد النقابة عن شكره للوزير الحاج على "إلغاء الفقرة المتعلقة بإلغاء التأمين الصحي من موازنة ٢٠٢٥، والتي كانت ستحرم الموظفين من التغطية الصّحية"، معتبرين أن "هذا القرار يعكس التزام الوزير بالحفاظ على حقوق العاملين وضمان أمنهم الصّحي".

وعرض ممثلو النّقابة أبرز "المشاكل التي يعاني منها الموظفون"، مؤكّدين "أهمية إيجاد حلول مستدامة تحفظ حقوق العاملين وتحسّن بيئة العمل". 

بدوره، أكد الوزير الحاج "حرصه على تصحيح الخلل ومعالجة المشاكل التي تؤثّر على القطاع والعاملين فيه"، مشدّدًا على "أهمّية الحوار بين الوزارة والنّقابة وإدارة الشركتين لإيجاد حلول عمليّة تضمن حقوق الموظّفين، وتحافظ على استقرار القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بما يخدم المصلحة العامة".
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