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لبنان

في هذا الموعد وبتنظيم وزارة البيئة.. زيارة ميدانية إلى معمل النفايات في الكرنتينا

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:53
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، انه "ينظم  والبنك الدولي ووزارة البيئة زيارة ميدانية إلى مرفق فرز النفايات الصلبة في الكرنتينا، الذي يخضع حاليًا لإعادة تأهيل بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، الساعة 11,30، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، والمديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي السيدة ميسكي برهاني، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد ثائر شريده، السيد سامي سعادي القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، والسيد لوكاس فرانك، نائب مدير بنك التنمية الألماني KfW.
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وتهدف الزيارة إلى تقديم معلومات محدّثة حول أعمال الترميم الجارية، وإبراز دور المرفق في نظام إدارة النفايات في بيروت". 
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