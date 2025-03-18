اشتباك مسلح واستخدام للقنابل بين عائلتين في وادي خالد.. إليكم التفاصيل

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وسارعت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث عملت على نقل المصابين إلى أحد لتلقي . شهدت بلدة العوادة في منطقة خالد اشتباكًا مسلحًا عنيفًا بين أفراد من عائلتي "غزاوي" و"خميس"، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار بكثافة، إضافة إلى استخدام القنابل، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، حسب مندوبة "لبنان24".وسارعت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث عملت على نقل المصابين إلى أحد لتلقي .

كما أسفر الاشتباك عن أضرار مادية في الممتلكات والسيارات المركونة في الموقع، وسط حالة من الهلع والتوتر بين السكان نتيجة الاشتباك الذي وقع بين المباني السكنية.



وعلى إثر ذلك، تدخلت قوة من الجيش، حيث فرضت طوقًا أمنيًا في ، وبدأت عملية تعقب مطلقي النار فروا إلى جهة مجهولة، تمهيدًا لتوقيفهم.



وأفادت مصادر ميدانية بأن الاشتباك يعود إلى خلافات ثأرية سابقة بين العائلتين، في ظل مخاوف من تجدّد الاشتباكات.