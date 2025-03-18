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لبنان

اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام أقرت عددًا من المواد

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:10
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 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام، جلسة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وعضوية النائبين: بلال عبد الله وحسين الحاج حسن.
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كما حضر الجلسة: وزير الإعلام بول مرقص، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي، رلى مخايل، وليال بهنان.

وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن بدأت بدرس المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية، التي تتناول ملكية المؤسسات الإعلامية وتمثيلها وموجبات مالكي وسائل الاعلام، العقوبات الخاصة، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالقسم المذكور.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس المواد المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، وتناولت الأحكام التي لم تتمكن من درسها في الجلسة السابقة، كما تلك التي علقتها لمزيد من الدرس.

وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة عددا من المواد المتضمنة في القسم المذكور، وأنهت صياغة قسم منها وكلفت مجموعة من أعضائها متابعة صياغة المواد الأخرى على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.
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