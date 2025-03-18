اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام أقرت عددًا من المواد

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كما حضر الجلسة: وزير الإعلام بول مرقص، السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب المحررين صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي، رلى مخايل، وليال بهنان.وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن بدأت بدرس المواد المتعلقة بالمؤسسات ، التي تتناول ملكية المؤسسات الإعلامية وتمثيلها وموجبات مالكي وسائل الاعلام، العقوبات الخاصة، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالقسم المذكور.وتابعت اللجنة في هذه درس المواد المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، وتناولت الأحكام التي لم تتمكن من درسها في السابقة، كما تلك التي علقتها لمزيد من الدرس.وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة عددا من المواد المتضمنة في القسم المذكور، وأنهت صياغة قسم منها وكلفت مجموعة من أعضائها متابعة صياغة المواد الأخرى على أن تتابع عملها في المقبلة.