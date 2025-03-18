Advertisement

لبنان

للبنانيين.. احذروا شراء الذهب

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1335185-638779260119438875.png
Doc-P-1335185-638779260119438875.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية مع كسر القمة التاريخية حيث وصلت أسعاره إلى 3028 دولارا للأونصة.

في هذا السياق، يقول خبير اقتصادي لـ"لبنان24" أنّ "المستثمرين يسارعون لتخزين المعدن النفيس، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية التي غذتها بشكل رئيسي التعرفات الجمركية المرتفعة للولايات المتحدة".
Advertisement

وأوضح المصدر أنّ المؤسسات المالية الكبرى حول العالم رفعت توقعاتها لاسعار الذهب، مشيرا إلى أنّ تزايد مشتريات البنوك المركزية في كل أنحاء العالم كان بمثابة محرك رئيسي لطلب السوق على الذهب.

الخبير حذّر في الوقت الحالي من شراء الذهب إذ أشار إلى أنّه لا بد من الانتظار إلى حين حصول تصحيح في أسعار الذهب، حيث من المتوقع أن تصل معدلات التصحيح إلى 2953 دولارا للاونصة ومن ثم معاودة الصعود، وعليه فإن الوقت الحالي غير مناسب لشراء الذهب.

وأشار الخبير إلى أن أفضل خيار حاليا هو انتظار وصول الذهب إلى منطقة 2917 والتي تعتبر من أفضل المناطق للدخول بصفقات الشراء .
المصدر: لبنان24
مواضيع ذات صلة
الجيش يحذر من الخروقات الاسرائيلية وأوروبا تحذر من تداعيات التطورات السورية لبنانيا
lebanon 24
18/03/2025 21:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها عربيّ.. أكثر 10 بنوك شراء للذهب في الـ2024
lebanon 24
18/03/2025 21:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تعلن الاتفاق على شراء "ويز" للأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار
lebanon 24
18/03/2025 21:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبٌ لبناني يحذر: إيران وإسرائيل تسعيان لتقسيم سوريا
lebanon 24
18/03/2025 21:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:25 | 2025-03-18
15:25 | 2025-03-18
14:55 | 2025-03-18
14:37 | 2025-03-18
14:33 | 2025-03-18
14:29 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24