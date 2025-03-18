للبنانيين.. احذروا شراء الذهب

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في هذا السياق، يقول خبير اقتصادي لـ"لبنان24" أنّ "المستثمرين يسارعون لتخزين المعدن النفيس، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية التي غذتها بشكل التعرفات الجمركية المرتفعة للولايات المتحدة".وأوضح المصدر أنّ المؤسسات الكبرى حول العالم رفعت توقعاتها لاسعار الذهب، مشيرا إلى أنّ تزايد مشتريات البنوك المركزية في كل أنحاء العالم كان بمثابة محرك لطلب السوق على الذهب.الخبير حذّر في الوقت من شراء الذهب إذ أشار إلى أنّه لا بد من الانتظار إلى حين حصول تصحيح في أسعار الذهب، حيث من المتوقع أن تصل معدلات التصحيح إلى 2953 دولارا للاونصة ومن ثم معاودة الصعود، وعليه فإن الوقت غير مناسب لشراء الذهب.وأشار الخبير إلى أن خيار حاليا هو انتظار وصول الذهب إلى منطقة 2917 والتي تعتبر من المناطق للدخول بصفقات الشراء .