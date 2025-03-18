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لبنان
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
Lebanon 24
18-03-2025
|
14:20
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يواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية مع كسر القمة التاريخية حيث وصلت أسعاره إلى 3028 دولارا للأونصة.
في هذا السياق، يقول خبير اقتصادي لـ"لبنان24" أنّ "المستثمرين يسارعون لتخزين المعدن النفيس، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية التي غذتها بشكل
رئيسي
التعرفات الجمركية المرتفعة للولايات المتحدة".
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وأوضح المصدر أنّ المؤسسات
المالية
الكبرى حول العالم رفعت توقعاتها لاسعار الذهب، مشيرا إلى أنّ تزايد مشتريات البنوك المركزية في كل أنحاء العالم كان بمثابة محرك
رئيسي
لطلب السوق على الذهب.
الخبير حذّر في الوقت
الحالي
من شراء الذهب إذ أشار إلى أنّه لا بد من الانتظار إلى حين حصول تصحيح في أسعار الذهب، حيث من المتوقع أن تصل معدلات التصحيح إلى 2953 دولارا للاونصة ومن ثم معاودة الصعود، وعليه فإن الوقت
الحالي
غير مناسب لشراء الذهب.
وأشار الخبير إلى أن
أفضل
خيار حاليا هو انتظار وصول الذهب إلى منطقة 2917 والتي تعتبر من
أفضل
المناطق للدخول بصفقات الشراء .
المصدر: لبنان24
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