اللجنة المكلفة درس اقتراحات قوانين متعلقة بالقضاء الإداري أقرت مواد معدلة

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة جورج عقيص وعضوية النائبين أسامة سعد وحليمة القعقور.كما حضر الجلسة: عن وزارة العدل القاضية نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، عن نادي قضاة رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.وكان سبق للجنة في الأخيرة أن درست المواد المتعلقة بآثار الأحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الأحكام وتفسيرها ومواد الفصل الخامس المتعلقة بتنفيذ الأحكام، والمواد المتعلقة بتصحيح الخطأ المادي، ومواد القسم الخامس المتعلقة بتفسير الأحكام.وفي هذه ، تابعت اللجنة درس بعض مواد الاقتراحات المذكورة، فدرست المواد المتعلقة بالفصل الخامس المتعلق بتنفيذ الاحكام فتناولت اكتساب الحكم للقوة التنفيذية، والزامية هذه الاحكام للإدارة ومهل التنفيذ وتتبع المعاملات التنفيذية للأحكام القضائية، والاحكام المتعلقة بإلغاء القرارات التنظيمية، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعويضات.وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد المذكورة معدلة، ورفعت على أن تتابع عملها في المقبلة.