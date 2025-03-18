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لبنان

بلدية خربة سلم توضح حقيقة إلقاء القبض على "خلية سورية"

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:29
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نفت بلدية خربة سلم صحة الأخبار المتداولة حول القبض على "خلية سورية" داخل البلدة، مؤكدة، في بيان، أن هذه المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الفتنة والبلبلة.
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وأوضحت البلدية أنها تواصلت مع الأجهزة الأمنية المختصة، التي أكدت عدم صحة هذه الادعاءات.
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