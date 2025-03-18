بلدية خربة سلم توضح حقيقة إلقاء القبض على "خلية سورية"

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نفت بلدية سلم صحة الأخبار المتداولة حول على "خلية سورية" داخل البلدة، مؤكدة، في بيان، أن هذه المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الفتنة والبلبلة.وأوضحت البلدية أنها تواصلت مع الأمنية المختصة، التي أكدت عدم صحة هذه الادعاءات.