زعيتر يضع هذا الموضوع برسم الحكومة

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وقال: "هذا الموضوع جرح مفتوح، يتراكم يوما بعد آخر، كما جرح الجنوب النازف، خرق واحتلال أراض في الجنوب".أضاف: "ما يحصل هو على أهلنا في المناطق الشرقية الشمالية في قضاء الهرمل، وهذا الأمر بدأ منذ أكثر من شهرين، عندما أجبر كل السكان يقطنون في بلدات سورية داخل على التهجير والنزوح من أرضهم".وأشار إلى أن "الجيش هو المعني بحماية هؤلاء الناس، وقام بواجبه بالرد على مصادر النيران، كما اعلن"، لافتا إلى أن "القرى التي هجر منها الأهالي تعرضت بيوتها للهدم والحرق، وهذا الموضوع برسم الحكومة لتعالج الموضوع مع الجهات المعنية في سوريا".