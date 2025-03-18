Advertisement

لبنان

زعيتر يضع هذا الموضوع برسم الحكومة

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1335193-638779270322678517.jpeg
Doc-P-1335193-638779270322678517.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عزى النائب غازي زعيتر في تصريح، بـ"الشهداء الذين استشهدوا بالأمس في منطقة الهرمل بسبب القصف من الجانب السوري".
Advertisement

وقال: "هذا الموضوع جرح مفتوح، يتراكم يوما بعد آخر، كما جرح الجنوب النازف، خرق واحتلال أراض في الجنوب".

أضاف: "ما يحصل هو عدوان على أهلنا في المناطق الشرقية الشمالية في قضاء الهرمل، وهذا الأمر بدأ منذ أكثر من شهرين، عندما أجبر كل السكان الذين يقطنون في بلدات سورية داخل الأراضي السورية على التهجير والنزوح من أرضهم".

وأشار إلى أن "الجيش هو المعني بحماية هؤلاء الناس، وقام بواجبه بالرد على مصادر النيران، كما اعلن"، لافتا إلى أن "القرى التي هجر منها الأهالي تعرضت بيوتها للهدم والحرق، وهذا الموضوع برسم الحكومة لتعالج الموضوع مع الجهات المعنية في سوريا".
مواضيع ذات صلة
سلام عن دفع التعويضات: "الحل أكيد ليس غدا" ولكن الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الموضوع
lebanon 24
18/03/2025 21:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية استقبل السفير البريطانيّ: الحكومة مصممة وجادة في موضوع الإصلاح
lebanon 24
18/03/2025 21:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"هذا الموضوع لا يحتمل لا التأويل ولا التنظير".. عدوان لمتري: التعثر بدأ من أهل البيت
lebanon 24
18/03/2025 21:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
غازي زعيتر: يجب التنبه للمخاطر التي تتعرض لها سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي
lebanon 24
18/03/2025 21:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:25 | 2025-03-18
15:25 | 2025-03-18
14:55 | 2025-03-18
14:37 | 2025-03-18
14:33 | 2025-03-18
14:29 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24