داخل سوريا.. هذا ما يفعله لبنانيون

Advertisement

علم "لبنان24" أن عددا من اللبنانيين كانوا محسوبين على النظام السابق، خاصة رجال الأعمال منهم، بدأوا ببيع أملاك تابعة لهم في .وأشارت مصادر إلى أن عمليات البيع بدأت بوتيرة سريعة بعد أحداث السوري، إذ أيقن أصحاب المصالح أن لا مكان لهم في فترة حكم النظام الجديد على اعتبار انهم من انصار التوجهات السياسية السابقة. ويعمل هؤلاء من على التواصل مع سماسرة يقومون بعملية البيع لرجال أعمال سوريين أو عرب.ولفتت المصادر إلى أنّ عمليات البيع تتم بسرعة إذ إن الاستحواذ على مصالح لها ثقلها في السوق السوري تعتبر فرصة ذهبية، خاصة وأن هؤلاء يريدون البيع بأقل الخسائر الممكنة.وعلم "لبنان24" أن عمليات البيع لا تقتصر فقط على اللبنانيين بل أيضا رجال أعمال عرب على بيع أو مؤسسات يملكونها حكم نظام .