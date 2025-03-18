الجيش يتسلم جثماني الشهيدين مدلج (صورة)

تسلمت قوة من مديرية مخابرات الجيش جثماني الشهيدين من آل مدلج، اللذين قتلا على يد "هيئة الشام".

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وقد نُقل الجثمانان إلى أحد المستشفيات في الهرمل، وسط متابعة من الجهات المعنية.