Advertisement

لبنان

الجيش يتسلم جثماني الشهيدين مدلج (صورة)

Lebanon 24
18-03-2025 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1335221-638779315452093412.png
Doc-P-1335221-638779315452093412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلمت قوة من مديرية مخابرات الجيش جثماني الشهيدين من آل مدلج، اللذين قتلا على يد "هيئة تحرير الشام".
Advertisement
 
 
وقد نُقل الجثمانان إلى أحد المستشفيات في الهرمل، وسط متابعة من الجهات المعنية. 
 
بالصّورة: لحظة تسلّم <a class='entities-links' href='/entity/247580290/الجيش-اللبناني/ar/1?utm_term=PublicFigures-الجيش-اللبناني&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الجيش-اللبناني&id=246535&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الجيش اللبناني</a> جثّتَي أخوين لبنانيين قُتلا على يد مسلّحين سوريين
مواضيع ذات صلة
إدخال جثماني الأمينين العامين لـ"حزب الله" الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين إلى المدينة الرياضية في هذه الأثناء
lebanon 24
19/03/2025 03:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تم تشخيص جثماني طفلي عائلة بيباس لكن جثة الأم لا تعود لشيري بيباس كما أنها لا تطابق أيّ جثمان
lebanon 24
19/03/2025 03:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الصلاة على جثماني السيدين نصرالله وصفي الدين في المدينة الرياضية
lebanon 24
19/03/2025 03:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
استعداد لإقامة الصلاة على جثماني نصرالله وصفي الدين في المدينة الرياضية
lebanon 24
19/03/2025 03:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:01 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:35 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:09 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:01 | 2025-03-18
18:57 | 2025-03-18
18:45 | 2025-03-18
17:35 | 2025-03-18
17:09 | 2025-03-18
17:05 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24