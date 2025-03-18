سوريون في لبنان.. ليس بداعي النزوح!

Advertisement

علم "لبنان24" أنّ عددا من السوريين الموجودين في ، تلقوا إشعارات من السفارات تفيد بأنّ طلبات اللجوء التي قدّموها تمّ رفضها.وفي تواصل مع عدد منهم، أوضحوا لـ"لبنان24" أنّ طلبات اللجوء رُفضت على أساس سقوط النظام، ومن المتوقع أن نشهد موجة عودة للسوريين في الخارج في حال تم رفض تجديد إقاماتهم، ما يعني أننا سنكون أمام موجة ترحيل من الخارج إلى .وعبّر هؤلاء عن امتعاضهم من هذه القرارات، مشيرين إلى أنّهم سيضطرون للبقاء في وعدم العودة إلى ، مثلهم مثل مئات الآلاف من يتواجدون بشكل غير شرعي على .