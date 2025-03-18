Advertisement

لبنان

سوريون في لبنان.. ليس بداعي النزوح!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-03-2025 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1335229-638779324293743343.png
Doc-P-1335229-638779324293743343.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان24" أنّ عددا من السوريين الموجودين في لبنان، تلقوا إشعارات من السفارات الأجنبية تفيد بأنّ طلبات اللجوء التي قدّموها تمّ رفضها.
Advertisement

وفي تواصل مع عدد منهم، أوضحوا لـ"لبنان24" أنّ طلبات اللجوء رُفضت على أساس سقوط النظام، ومن المتوقع أن نشهد موجة عودة للسوريين في الخارج في حال تم رفض تجديد إقاماتهم، ما يعني أننا سنكون أمام موجة ترحيل من الخارج إلى سوريا.

وعبّر هؤلاء عن امتعاضهم من هذه القرارات، مشيرين إلى أنّهم سيضطرون للبقاء في لبنان وعدم العودة إلى سوريا، مثلهم مثل مئات الآلاف من النازحين الذين يتواجدون بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية.
 
المصدر: لبنان24
مواضيع ذات صلة
الكاردينال تشيرني: تحديات كبيرة امام الكنيسة في لبنان منها ازمة النزوح السوري
lebanon 24
19/03/2025 03:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة النزوح السوري: لبنان لم يعد قادرًا على تبني شعار "العودة الطوعية"
lebanon 24
19/03/2025 03:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رستم بحث مع اللواء عثمان ملف النزوح السوري
lebanon 24
19/03/2025 03:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا داعي للاستعجال في تنفيذ خطتي بشأن غزة
lebanon 24
19/03/2025 03:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
20:01 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:35 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:09 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:01 | 2025-03-18
18:57 | 2025-03-18
18:45 | 2025-03-18
17:35 | 2025-03-18
17:09 | 2025-03-18
17:05 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24