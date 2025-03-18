شحادة يستقبل وفد الأونيسكو لبحث مشاريع الذكاء الاصطناعي

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ونوقشت خلال اللقاء المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وسبل إقامة مشروع مشترك بين الأونيسكو والوزارة المستحدثة.وبحث الطرفان في سبل التعاون من أجل التوعية على أهمية الذكاء الاصطناعي في حياة اللبنانيين، وسبل حوكمته لحماية الأطفال ودمج المجتمعات وبخاصة الفئات المهمشة.كما واستقبل شحادة أيضاً رئيس المجتمع اللبناني للانترنت ISOCLeb المحامي شربل شبير، ورئيس جمعية المعلوماتية المهنية في PCA كميل مكرزل، وأمين سر المجتمع اللبناني للإنترنت العميد المتقاعد جاك باكاييف، وبحث المجتمعون في سبل التعاون بينهم وبين ، في ما خص التكنولوجيا، وسبل إشراك القطاع الخاص في تنمية هذا المجال والاستفادة من خبراته.الى ذلك، إستقبل شحادة الدكتور حكمت بعيني الذي طرح مشروع إقامة مؤتمرات تعنى بالذكاء الإصطناعي في من .وشرح شحادة الأفكار الواجب تناولها في المؤتمر، مشدداً على أهمية الاستفادة منه لتوعية اللبنانيين على سبل الاستفادة من التقنيات الجديدة.