18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شحادة يستقبل وفد الأونيسكو لبحث مشاريع الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
18-03-2025
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، وفداً من الأونيسكو.
ونوقشت خلال اللقاء المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وسبل إقامة مشروع مشترك بين الأونيسكو والوزارة المستحدثة.
Advertisement
وبحث الطرفان في سبل التعاون من أجل التوعية على أهمية الذكاء الاصطناعي في حياة اللبنانيين، وسبل حوكمته لحماية الأطفال ودمج المجتمعات وبخاصة الفئات المهمشة.
كما واستقبل شحادة أيضاً رئيس المجتمع اللبناني للانترنت ISOCLeb المحامي شربل شبير، ورئيس جمعية المعلوماتية المهنية في
لبنان
PCA كميل مكرزل، وأمين سر المجتمع اللبناني للإنترنت العميد المتقاعد جاك باكاييف، وبحث المجتمعون في سبل التعاون بينهم وبين
الوزارة
، في ما خص التكنولوجيا، وسبل إشراك القطاع الخاص في تنمية هذا المجال والاستفادة من خبراته.
الى ذلك، إستقبل شحادة الدكتور حكمت بعيني الذي طرح مشروع إقامة مؤتمرات تعنى بالذكاء الإصطناعي في
الكثير
من
البلدات
اللبنانية
.
وشرح شحادة الأفكار الواجب تناولها في المؤتمر، مشدداً على أهمية الاستفادة منه لتوعية اللبنانيين على سبل الاستفادة من التقنيات الجديدة.
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية جونيه استقبل وفدا عسكريا إيطاليا من اليونيفيل للبحث في مشاريع تعاون
Lebanon 24
رئيس بلدية جونيه استقبل وفدا عسكريا إيطاليا من اليونيفيل للبحث في مشاريع تعاون
19/03/2025 03:08:56
19/03/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر استقبل سفراء وبحث مع وفد IFC في سبل مساعدة لبنان
Lebanon 24
جابر استقبل سفراء وبحث مع وفد IFC في سبل مساعدة لبنان
19/03/2025 03:08:56
19/03/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفيديا: سنتعاون مع قطاع الاتصالات في مجال شبكات الجيل السادس اللاسلكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
إنفيديا: سنتعاون مع قطاع الاتصالات في مجال شبكات الجيل السادس اللاسلكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
19/03/2025 03:08:56
19/03/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا إنفيديا هي الأكثر استفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي؟
Lebanon 24
لماذا إنفيديا هي الأكثر استفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي؟
19/03/2025 03:08:56
19/03/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إصابة شخص جرّاء إطلاق نار في السوق العريض
Lebanon 24
إصابة شخص جرّاء إطلاق نار في السوق العريض
20:01 | 2025-03-18
18/03/2025 08:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمة وضجّة
Lebanon 24
صدمة وضجّة
18:57 | 2025-03-18
18/03/2025 06:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير
Lebanon 24
تحذير
18:45 | 2025-03-18
18/03/2025 06:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:35 | 2025-03-18
18/03/2025 05:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
17:09 | 2025-03-18
18/03/2025 05:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته
Lebanon 24
أحمد العوضي يتزوج من جديد.. وهذه عروسته
00:00 | 2025-03-18
18/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
Lebanon 24
توقيف شاحنات في طرابلس.. وهذا ما تبين بعد تفتيش حمولتها
00:34 | 2025-03-18
18/03/2025 12:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة ستُصبح أماً.. قريبا!
Lebanon 24
دانييلا رحمة ستُصبح أماً.. قريبا!
05:46 | 2025-03-18
18/03/2025 05:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
11:03 | 2025-03-18
18/03/2025 11:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب.. وزارة الإعلام الكويتية تُلغي حفل هيفاء وهبي في الكويت
Lebanon 24
لهذه الاسباب.. وزارة الإعلام الكويتية تُلغي حفل هيفاء وهبي في الكويت
01:50 | 2025-03-18
18/03/2025 01:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:01 | 2025-03-18
إصابة شخص جرّاء إطلاق نار في السوق العريض
18:57 | 2025-03-18
صدمة وضجّة
18:45 | 2025-03-18
تحذير
17:35 | 2025-03-18
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:09 | 2025-03-18
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
17:05 | 2025-03-18
رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نهنئ لدخول القبض الشهري حيز التنفيذ
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
19/03/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
19/03/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
19/03/2025 03:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24