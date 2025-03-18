فنادق للنازحين في لبنان

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يستمر النزوح السوري إلى بوتيرة مرتفعة مع ظهور آخر الأرقام التي أشارت إلى أنّ قرابة 13 ألف نازح وصل من إلى .في هذا السياق، علم "لبنان24" أنّ عددا من الاشخاص قام بفتح أبواب فنادقه ومنازله للعلويين وصلوا من إلى .وأشارت المصادر إلى ان هؤلاء تكفلوا بإيواء العلويين نزحوا من السوري بشكل مجاني.