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لبنان

فنادق للنازحين في لبنان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-03-2025 | 16:45
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يستمر النزوح السوري إلى لبنان بوتيرة مرتفعة مع ظهور آخر الأرقام التي أشارت إلى أنّ قرابة 13 ألف نازح وصل من سوريا إلى لبنان.
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في هذا السياق، علم "لبنان24" أنّ عددا من الاشخاص قام بفتح أبواب فنادقه ومنازله للعلويين الذين وصلوا من سوريا إلى لبنان.

وأشارت المصادر إلى ان هؤلاء تكفلوا بإيواء العلويين الذين نزحوا من الساحل السوري بشكل مجاني.
 
المصدر: لبنان24
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