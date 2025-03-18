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لبنان

ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!

Lebanon 24
18-03-2025 | 17:09
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 ألقت دورية من شرطة بلدية طرابلس، القبض بالجرم المشهود، على شاحنة يقودها شخص يرمي مخلفات ونفايات في مكب نفايات بلدية طرابلس، في السقي الشمالي، في جوار مكان سوق الأحد سابقا.
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وأوضح الشخص الملقى القبض عليه، أنه يجمع النفايات من خارج طرابلس  ومدن الفيحاء ويرميها في المكب، وانها ليست المرة الأولى بل كرر فعلته مرارا. 

وتم حجز الشاحنة مع سائقها، مع تسطير محضر ضبط بحقه وتحويله إلى المرجع الامني، بإشراف القضاء المختص.
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