ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!

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وأوضح الشخص الملقى عليه، أنه يجمع النفايات من خارج طرابلس ومدن الفيحاء ويرميها في المكب، وانها ليست المرة الأولى بل كرر فعلته مرارا.وتم حجز الشاحنة مع سائقها، مع تسطير محضر ضبط بحقه وتحويله إلى المرجع الامني، بإشراف المختص.