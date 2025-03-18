إصابة شخص جرّاء إطلاق نار في السوق العريض

وقع إشكال في محلّة السوق العريض في ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار.

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وقد أطلق مجهولون كانوا على متن دراجة نارية النار باتجاه المدعو "ب.ك"، ما أدّى إلى إصابته في ساقه.

وقد فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة، فيما نُقل المصاب إلى إحدى لتلقّي .

وباشرت القوى الأمنية التحقيقات والعمل على تحديد هوية الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.