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لبنان

إصابة شخص جرّاء إطلاق نار في السوق العريض

Lebanon 24
18-03-2025 | 20:01
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وقع إشكال في محلّة السوق العريض في طرابلس ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار.
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وقد أطلق مجهولون كانوا على متن دراجة نارية النار باتجاه المدعو "ب.ك"، ما أدّى إلى إصابته في ساقه.
وقد فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة، فيما نُقل المصاب إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج.
وباشرت القوى الأمنية التحقيقات والعمل على تحديد هوية الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم.
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