مخاوف من عودة التحركات الشعبية الى الشارع

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كتبت" الديار": يتخوف المراقبون من عودة مشهد التحركات الشعبية وشلل العامة والاحتجاجات، على الغلاء غير المنطقي، الذي بدأ يلمسه اللبنانيون من خلال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مدروس، وذلك قبل تطبيق أي من الضرائب المرتفعة، بعدما اختارت الحكومة الأسهل نحو إقرار موازنة العام مثقلة بالضرائب، واضعة نفسها في مرمى المعارضة حتى من قبل مؤيديها، وذلك بسبب ما تعتبره «تهريبة» بذريعة عدم مواصلة الصرف على الاثني عشرية، في انتظار إنجاز وزير المال ياسين جابر لمشروع المتعلق بالرسوم الواردة في الموازنة، والذي لن يكون على قدر طموحات المواطنين.