لا مصلحة للبنان بترسيم الحدود.. وإسرائيل ملزمة أممياً الانسحاب من النقاط الـ5

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كتب حسين زلغوط في" اللواء": يعيش مرحلة يمكن وصفها بأنها الأشدّ خطورة، فالوضع على الحدود الجنوبية ما زال في دائرة الخطورة ، والوضع على الحدود الشرقية مع غير مريح.ولعّل البارز على مستوى الوضع بين وإسرائيل هو ما نقله موقع «أكسيوس» الأسبوع الفائت عن مسؤول أميركي أن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية، وأن إدارة ترامب تقوم بوساطة بين إسرائيل ولبنان منذ أسابيع عدة في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى بشأن الخطوات التالية.وكجزء من بين الطرفين، سيتم إنشاء عمل ثلاثية للتفاوض حول ثلاث قضايا: النزاعات الحدودية البرية بين إسرائيل ولبنان، وقضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وشروط انسحاب إسرائيل من خمس نقاط متبقية في جنوب .لم يعلن أي موقف رسمي يضع الرأي العام اللبناني في أجواء ما يحصل، أو أقلّه تحديد موقف مما يثار وكأن أوكل الى واشنطن وباريس مهمة التقرير عنه، وهذا يدّل على أن بدأ يخضع رويداً.. رويداً للضغوط الأميركية التي تهدف أولاً وأخيراً الى تأمين المصلحة ، بدلاً من أن يتمسّك باتفاق الهدنة.وفي دلالة واضحة على ان إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقات وهي تعمل وفق ما تقتضيها مصالحها، حصل أيضا ترسيم ثالث بعد الانسحاب من جنوب في العام 2000 تطبيقاً للقرارَين 425 و426 الصادرَين عن مجلس الأمن الدولي في 19 آذار 1978 بعد احتلال إسرائيل لأجزاءٍ من الجنوب اللبناني في العام 1978. هذا الترسيم لم يكن للحدود، بل لما اتُفق على تسميته بالخط الأزرق كخط انسحاب للقوات ، وهو لا يعد خط الحدود بين وإسرائيل، بل الأقرب إليها، وذلك بسبب استمرار احتلال العدو لثلاث عشرة نقطة مختلفة المساحة على الحدود وتعد خرقًا للحدود .