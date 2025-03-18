إحصاء خسائر الحرب الإسرائيلية بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار

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أنجزت المؤسسات إحصاء أضرار الحرب الأخيرة على ، وتوصلت إلى أن عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي أو كلي أو أضرار جسيمة، بلغ 222 ألف وحدة سكنية، وذلك بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار، وغياب أي موعد للبدء بدفع التعويضات.وكتبت" الشرق الاوسط": تسعى الحكومة لتأمين مصادر تمويل لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة، وقدَّر وزير الثقافة غسان سلامة في تصريح أخيراً حجم الدمار بمبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار ، وهو رقم يلتقي مع تقديرات البنك الدولي التي تدور حول رقم الـ14 مليار . وقال رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، في تصريح إن عدد الوحدات السكنية المهدمة بلغ 37500 وحدة، في حين بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جسيمة 55 ألف وحدة، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فبلغ 130 ألف وحدة.وقال حيدر إن «المناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات المجلس هي محافظتا الجنوب والنبطية وقضاءي البقاع الغربي وراشيا». وقدّر الأضرار للوحدات السكنية وغير السكنية في الجنوب بأربعة مليارات أميركي، إلا أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أسس جديدة للتعويضات.بالنسبة إلى تأمين مصادر للتمويل في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتردي في ، كشف حيدر عن أن «لا مصادر للتمويل حتى الآن، إنما أمل بالدول الشقيقة التي كان لها أيادٍ بيضاء في السابق بإعانة في الأزمات، بأنها لن تترك وحيداً في أزمة إعادة الإعمار، ونعتمد بهذا على الجهود التي يقوم بها مسؤولو الدولة في هذا الصدد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون».وأشار إلى أن «الأضرار في البنية التحتية جسيمة جداً، لا سيما في ما عُرِف حديثاً بقرى الحافة الأمامية التي دُمرت فيها البنية التحتية بشكل شبه تامّ». وقال: «هناك حاجة إلى إعادة بناء وترميم القسم الأكبر من المدارس والخزانات ومباني البلديات وغيرها من المباني الرسمية وشبكات المياه والكهرباء وغيرها»، كاشفاً عن «مباشرة مجلس الجنوب بترميم العشرات من المدارس والمهنيات والمستشفيات وغيرها من المباني الرسمية».