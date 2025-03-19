في طرابلس.. إشكال تطور إلى إطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن أوقفت ض.ز. بعد أن أطلق النار من حربي في محلة في .

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وأضافت أن إشكالاً وقع بعد ليل اليوم بين عدد من الشبان في المحلة تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي، ما دفع ض.ز. إلى إطلاق النار.

واقتصرت الأضرار على الماديات.