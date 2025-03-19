الجيش يتريث بحسم الوضع على الحدود الشرقية مترقبا نتائج الاتصالات الديبلوماسية

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انحسرت الاشتباكات على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، لكن المخاوف لا تزال من احتمال تجددها لتعذّر معالجة الاسباب التي يمكن أن تتسبب بتجدد الاشتباكات على طرفي الحدود المتداخلة.وسيطر الهدوء المشوب بتوتر شديد أمس على الحدود - ، وخرقه استمرار المسلحين السوريين في إطلاق رمايات بالأسلحة المتوسطة على محيط بلدتي حوش السيد علي والمشرفة، عند الحدود الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا.وافادت مصادر مطلعة "انّ الجيش سيعطي كل الفرص للمساعي السياسية والديبلوماسية من أجل ضمان انسحاب المسلحين من الجانب اللبناني في حوش السيد علي، وذلك ضمن إطار حرصه على تثبيت الهدوء وتفادي الانشغال بجبهة جديدة وسط التحدّيات الأخرى التي تواجهه، ولكن إذا لم تنجح تلك المساعي فهو سيكون مضطراً إلى استخدام الوسائل لاستعادة أرض لبنانية تخضع حالياً للاحتلال، الأمر الذي لا يمكن القبول به".وفي السياق نفسه، قالت أوساط سياسية مواكبة "إنّ الأحداث المستجدة على الحدود تحمل مخاطر استثنائية، نظراً إلى تقاطعها مع وقائع وتطورات واستحقاقات حساسة لبنانياً وسورياً، ويمكن لأي خطوة غير محسوبة هناك، من الجانب اللبناني أو الجانب السوري، أن تُدخل في مأزق يصعب الخروج منه".حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية في السرايا الخميس لاستكمال البحث في "آلية التعيين" في حين لم يتوضح بعد ما اذا كانت جلسة الجمعة، ستعقد لتعيين حاكم لمصرف ، وفقاً للمعلومات، نظراً للخلاف المتجدد حول شخصية واسمه، والجهات الداعمة له.دبلوماسياً، ستقوم وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك" بعد ظهر اليوم بزيارة قصيرة إلى قادمة من سوريا، وتلتقي قرابة الثالثة بعد الظهر رئيس الجمهورية جوزاف عون بحضور وزير الخارجية يوسف رجّي.وبحسب المعلومات فان الوزيرة الالمانية ستشدد على تطبيق الإصلاحات والقرارات وعلى رأسها القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي ، وستؤكد أن الوضع اللبناني يخضع للمراقبة ولا يمكن التهرب من الالتزامات أو الالتفاف عليها.وفي افطار "دار الايتام الاسلامية" قال رئيس الحكومة نواف سلام "اننا سنبقى دائمًا إلى جانب كل لبناني يؤمن بأن الدولة هي الملاذ الأول والأخير"، مشددا على ان "تأمين الإنسحاب الإسرائيلي أولوية، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت أولوية، وتأمين الكهرباء أولوية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أولوية، واستقلال القضاء أولوية، وإصلاح الادارة اولوية، وانصاف المودعين وهيكلة المصارف وإعادة رسملتها واستجلاب المستثمرين أولوية، والتزام برنامج مساعدات العائلات الفقيرة أولوية، على أن الأولوية المطلقة تبقى للعمل على إعادة بناء الدولة، بإداراتها ومؤسساتها، وبسط سلطتها على كامل الأراضي بقواها الذاتية، كما نص عليه اتفاق الطائف".وأكد سلام "ان آلية التعيينات ستقر الخميس"، مشدداً "على اهمية اللجنة الوزارية لمواكبة ملف الحدود ومكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية".وأكد العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت لاعادة الى خارطة الاهتمام العربي والدولي، مشيراً الى ان العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى ، ورفع الحظر عن الصادرات الى السعودية.