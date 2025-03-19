الزخم العربي يتراجع

Advertisement

بالرغم من ان السلطة الجديدة في تحظى برضى من غالبية الدول وتحديدا الخليجية، الا ان الزخم الايجابي تجاه تراجع بسرعة قياسية في المرحلة الاخيرة.وبحسب مصادر مطلعة فإن الدعم الفرنسي للبنان هو الدعم الجدي اليتيم سياسيا وحتى اقتصاديا وماليا، في الوقت الذي لا يبدو ان دول الخليج لا تزال متحمسة للاستثمار في الواقع اللبناني.وتعتبر المصادر ان التقارب الذي حصل بين الرئيس السوري احمد الشرع من جهة ودول الخليج من جهة اراح المملكة السعودية وجعلها غير مستعجلة على الاستثمار السياسي في .