على خطى "التيار"

Advertisement

تشير المعطيات الى "ان قوى سياسية عدة ستحذو حذو "التيار الوطني الحر" لجهة دعم بعض المرشحين للانتخابات البلدية من ، من دون اي مشاركة مباشرة.وبحسب المصادر فإن العام بعدم المشاركة الحزبية يأتي في اطار المخاوف من التطورات وعدم وجود رغبة حقيقية بالوصول الى توترات تمهد للانتخابات النيابية من دون اي جدوى سياسية فعلية.وتؤكد المصادر ان معظم القوى المعتكفة هي حليفة لـ "حزب الله" وقد يكون جزءا من الاحباط العام الذي يسيطر على هذا الفريق السياسي.