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لبنان
الهيئة الناظمة اولا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-03-2025
|
02:45
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قال مصدر إستشاري إن وزير
الطاقة
والمياه جو صدي يضع نصب عينيه في سلم أولوياته الوزارية، وقبل الشروع في أي خطة إصلاحية للكهرباء، إنشاء
الهيئة
الناظمة للكهرباء.
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أضاف المصدر أن إنشاء هذه
الهيئة
يتطلب جهدا ووقتا وتوافقا، كونها ستصبح الناظم الأول لهذا القطاع، وأن عملية إنتقاء أعضائها هي الأساس في التشكيل لكونهم سيكونون بمعظمهم من ذوي الخبرة والإختصاص في القطاع وممن في الخارج لسنوات في
أعلى
المراكز وإكتسبوا خبرة واسعة .
وقال المصدر: هنا تطرح أسئلة عدة :
١ - هل سيوافقون على العودة الى
لبنان
والعمل على إصلاح القطاع .
٢ - هل سيرضون بالرواتب التي ستدفع لهم مقارنةً مع رواتبهم في الخارج .
٣ - هل سيقبلون بجزء من الصلاحيات أم يريدونها كلها من أجل حسن سير العمل .
٤ - هل سيشاركون في وضع او تعديل قانون
الهيئة
الناظمة للكهرباء الذي سيكون الأساس لعملهم .
كلها أسئلة مطروحة وتحتاج الى أجوبة قبل الشروع في تأليف
الهيئة
، يختم المصدر .
المصدر:
لبنان 24
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