الهيئة الناظمة اولا

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قال مصدر إستشاري إن وزير والمياه جو صدي يضع نصب عينيه في سلم أولوياته الوزارية، وقبل الشروع في أي خطة إصلاحية للكهرباء، إنشاء الناظمة للكهرباء.أضاف المصدر أن إنشاء هذه يتطلب جهدا ووقتا وتوافقا، كونها ستصبح الناظم الأول لهذا القطاع، وأن عملية إنتقاء أعضائها هي الأساس في التشكيل لكونهم سيكونون بمعظمهم من ذوي الخبرة والإختصاص في القطاع وممن في الخارج لسنوات في المراكز وإكتسبوا خبرة واسعة .وقال المصدر: هنا تطرح أسئلة عدة :١ - هل سيوافقون على العودة الى والعمل على إصلاح القطاع .٢ - هل سيرضون بالرواتب التي ستدفع لهم مقارنةً مع رواتبهم في الخارج .٣ - هل سيقبلون بجزء من الصلاحيات أم يريدونها كلها من أجل حسن سير العمل .٤ - هل سيشاركون في وضع او تعديل قانون الناظمة للكهرباء الذي سيكون الأساس لعملهم .كلها أسئلة مطروحة وتحتاج الى أجوبة قبل الشروع في تأليف ، يختم المصدر .