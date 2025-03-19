"القرض الحسن": تحسن ملحوظ

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افادت مصادر مطلعة ان خدمات "القرض الحسن" وتحديدا في التعامل مع ملف التعويضات المرتبطة بالحرب، تحسنت في الايام الماضية بشكل لافت.واعتبرت المصادر ان هذا التحسن قد يكون ناتجا عن انتهاء المشكلة التقنية التي اعلن عنها "القرض الحسن" ، او أن الواقع المالي في الحزب بات جيدا.وتعتقد المصادر ان "حزب الله" يكاد ينهي ملف الايواء مع استمرار الدفع لعدد لا بأس به من المواطنين غير انه انهى ملفات الغالبية العظمى من العائلات المستفيدة من هذا .