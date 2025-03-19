نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم

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قد تكون قصة السيدة نهاد الشامي معروفة لدى الكثيرين، فهذا الاسم ارتبط بشكل وثيق بالإيمان الذي تخطّى "حبّة الخردل" حيث نالت نعمة الشفاء بأعجوبة من القديس شربل في 22 كانون الثاني 1993. ومنذ ذلك الحين، أصبح يوم 22 من كل شهر موعداً ثابتاً للمؤمنين في دير مار مارون في عنايا للصلاة، استجابة لطلب قديس .فنهاد الشامي، والأم التي واجهت قسوة الحياة بكل أشكالها، بقيت صامدة بإيمانها رغم المرض والصعوبات. اليوم، أصبحت مثالاً يُحتذى به للمؤمنين حول العالم، وقدوة في الصلاة والإيمان والتقوى.قصة السيدة الشامي التي هزّت الرأي العام اللبناني، ولا تزال تُلهم مع كل ظهور لندوب العملية على وجهها في يوم 22 من كل شهر، تحوّلت اليوم إلى فيلم سينمائي سيُعرض قريباً في الصالات. تستعد السينما لعرض فيلم جديد يروي قصة نهاد الشامي، التي زارها "ختيار عنّايا" بثوبه الأسود ولحيته ليطمئنها قائلاً: "لا تخافي، أنا الأب شربل جايي أعملّك عمليّة".الفيلم بعنوان "نهاد الشامي: للإيمان علامة (A Sign of Faith)"، وهو من إنتاج White Media 121 (عصام الشامي) وتنفيذ الإنتاج لشركةOne Shot Production.والفيلم من إخراج سمير حبشي، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في 27 آذار الجاري في كل صالات السينما ، بتوزيع Berytus Films.الفيلم من بطولة جوليا قصار التي تجسّد دور نهاد الشامي، ويورغو شلهوب بدور زوجها، إلى جانب مايا يمين، ماليسا عزيز، تريزيا طوق، ونخبة من السينما .