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لبنان

لتعزيز إدارة المحميات الطبيعية وحماية الثروة البحرية.. تعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة

Lebanon 24
19-03-2025 | 03:39
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 شدد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، “على أهمية التكامل والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية”، مؤكداً ضرورة وضع آليات فعالة لضمان” استدامتها بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية”.
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جاء ذلك خلال استقباله وفداً من التجمع اللبناني للبيئة، الذي يضم جمعيات بيئية من مختلف المحافظات، حيث تم بحث ملف المحميات الطبيعية البحرية وآليات استثمارها وتنظيمها، لا سيما في ظل ارتباطها الوثيق بالإنتاج الزراعي والثروة السمكية.

وأكد الوزير هاني “على أهمية تطبيق القوانين لإنشاء إدارات أكثر فاعلية للمحميات”، مشدداً “على ضرورة تقسيمها إلى نطاقات بيئية محددة لضمان مواءمة الزراعة مع الاستدامة البيئية”. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدور المحوري للجمعيات البيئية في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحماية الموارد الطبيعية ومكافحة الحرائق وتنمية السياحة البيئية والزراعية.

وفي سياق متصل، بحث الوزير مع الوفد آليات حماية قطاع الصيد البحري ودعم الصيادين، من خلال إنشاء محميات بحرية تسهم في زيادة الإنتاجية والحفاظ على الثروة السمكية، إلى جانب مكافحة الصيد الجائر والممارسات غير القانونية.

كما تم الاتفاق على متابعة المناقشات بشأن تطوير الأطر القانونية لإدارة المحميات البحرية، وتشكيل لجان مشتركة من مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تعيق الحفاظ عليها، ومن أبرزها تنظيم النقل البحري ووضع خارطة مركزية موحدة لهذه المحميات.

إلى ذلك، استقبل الوزير هاني وفداً من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث جرى بحث سبل التعاون الفني لتعزيز الزراعة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأكدت وزارة الزراعة التزامها بتكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع تطويرية مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في ترسيخ موقع لبنان في مجالي الزراعة البيئية والسياحة البيئية والزراعية.
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