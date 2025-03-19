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لبنان
بعد حادثة تجمع المياه في سن الفيل.. ردّ من وزارة الاشغال
Lebanon 24
19-03-2025
|
03:42
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ردت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان ، على التساؤلات المتداولة حول تحقيقات حادثة تجمع
المياه
في سن الفيل - ميرنا الشالوحي، وقالت:"نظرًا للتساؤلات المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي حول التدابير المتخذة ونتائج التحقيقات المتعلقة بحادثة تجمع
المياه
في سن الفيل, نؤكد أن المديرية العامة للطرق والمباني قد أعدّت تقريرًا فنيًا مفصّلًا حول أسباب تجمع
المياه
في
المنطقة
، متناولًا العوامل التي أدت إلى
الحادثة
، إضافةً إلى استعراض الإجراءات التي اتُّخذت فور وقوعها لمعالجة الوضع. وبناءً على هذا التقرير، أحال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، التقرير إلى التفتيش المركزي والنيابة العامة
المالية
، بهدف اتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفقًا للأصول المرعية".
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وأكدت
الوزارة
"التزامها التام للشفافية في هذا الملف"، مشددةً على أنه "سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور ورودها من الجهات المعنية".
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