بعد حادثة تجمع المياه في سن الفيل.. ردّ من وزارة الاشغال

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ردت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان ، على التساؤلات المتداولة حول تحقيقات حادثة تجمع في سن الفيل - ميرنا الشالوحي، وقالت:"نظرًا للتساؤلات المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي حول التدابير المتخذة ونتائج التحقيقات المتعلقة بحادثة تجمع في سن الفيل, نؤكد أن المديرية العامة للطرق والمباني قد أعدّت تقريرًا فنيًا مفصّلًا حول أسباب تجمع في ، متناولًا العوامل التي أدت إلى ، إضافةً إلى استعراض الإجراءات التي اتُّخذت فور وقوعها لمعالجة الوضع. وبناءً على هذا التقرير، أحال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، التقرير إلى التفتيش المركزي والنيابة العامة ، بهدف اتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفقًا للأصول المرعية".وأكدت "التزامها التام للشفافية في هذا الملف"، مشددةً على أنه "سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور ورودها من الجهات المعنية".