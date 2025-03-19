3 أسماء تتقدّم لتولي "النيابة العامة المالية"

قالت مصادر قضائية لـ"لبنان24" إنَّ معركة تعيين العام المالي، يوم غد الخميس، لم تُحسم بعد تجاه أي اسم لتولي هذا المنصب خلفاً للقاضي علي إبراهيم.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ الإسم الأكثر تقدماً بين المرشحين لهذه المهمّة الحساسة هو القاضي إبراهيم شعيتو، فيما أيضاً ترتفع أسهم القاضي كمال نصار إلى جانب اسم رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.

وتنقل المصادر عن أوساط عليمة في إنَّ الاتصالات ستتكثف خلال الساعات المُقبلة لحسم مصير هذا التعيين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ اسماً آخر طرأ على الخط وهو القاضية سهير الحركة.

أما على صعيد تولي منصب رئيس التفتيش القضائي، فتتجه الأمور نحو تكليف القاضي أيمن عويدات، وفق معلومات "لبنان24".