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لبنان

بقرادونيان من معراب: على الأحزاب والأطراف السياسية التعاون والتضامن لإيصال البلد الى برّ الآمان

Lebanon 24
19-03-2025 | 03:57
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 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، عضو اللجنة العالمية لحزب الطاشناق ومسؤول الشرق الأوسط النائب هاغوب بقرادونيان، الأمين العام الجديد للحزب ألبير بالابانيان وأمين السرّ جورج كريكوريان، في حضور النائبين ملحم رياشي ورازي الحاج ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" ريشار قيومجيان.
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ووصف بقرادونيان اللقاء، الذي استغرق ساعة من الوقت، بالمثمر، ولا سيما ان "الوطن يمرّ في أزمة والمنطقة تعاني من أزمات أكبر، ما يتطلّب من الأحزاب والأطراف السياسية كلّها، التعاون والتضامن لإيصال البلد الى برّ الأمان". 

تابع: "مررنا بمرحلة صعبة تمثّلت بحرب على لبنان وحروب في المنطقة وسقوط النظام في سوريا، فضلًا عن بدء عهدٍ جديدٍ في لبنان مع انتخاب الرئيس جوزيف عون. انطلاقا من هنا، لا بدَّ أن نستمرَّ بلقاءاتنا في خضمّ الصعوبات الكبيرة امامنا، مع التشديد على ضرورة التعاضد في وجه الأزمات. لذا أتت زيارة معراب المهمّة والتي أبدينا فيها الاستعداد الكامل للتعاون في الاستحقاقات المقبلة، على غرار ما يكرّره "الحكيم"، بغية الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاليته".

وردا على سؤال عن امكان التعاون بين "الطاشناق" و"القوات" في الانتخابات البلدية، أكّد بقرادونيان اهمية هذا الاستحقاق بحيث ستستمر اللقاءات لمتابعة المناقشات وستُشكَّل لجان لدرس المواقع وامكان التعاون". واشار الى ان "الانتخابات عموما هي عملية "ربح وخسارة"، فيما الأحزاب والأطراف السياسية لا تحبّ الخسارة، وبالتالي "محلّ ما فينا نِربَح منِربَح، ومحلّ ما فينا نربّح منربِّح"".
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