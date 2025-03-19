اعتبارًا من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده نفق الـ "كوستا برافا"

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صدر عن العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العامّة ما يلي:"ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تمديدات داخل نفق ال”كوستا برافا”- الأوزاعي، حيث سيتمّ تضييق الطّريق داخل النّفق المذكور (على المسلكين ذهابًا وإيابًا) على مرحلتَين، اعتبارًا من السّاعة 21:00 من يوم الأربعاء 19-3-2025، ولغاية السّاعة الخامسة من صباح اليوم التّالي، يوميًّا وحتّى تاريخ 08-04-2025، وفقًا لما يلي:المرحلة الأولى:سيبدأ العمل على المسلك الشرقيّ، وسيتمّ إقفال مسرب واحد من المسلك المذكور.المرحلة الثانية:بعد الانتهاء من الأعمال على المسلك الشرقيّ، سيتمّ اتّخاذ التّدابير عينها على المسلك .يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".