تمام سلام بحث مع الحجار التطورات

استقبل الرئيس اليوم في المصيطبة، والبلديات ، وتم عرض للاوضاع والتطورات على الساحة .

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كما استقبل سلام اليوم مجلس ادارة نادي الغولف الجديد برئاسة كريم سليم سلام الذي اطلعه على انجازات و اعمال ومشاريع النادي اضافة الى الدعم العربي و الدولي الذي يتلقاه من خلال استقطاب السواح والبطولات الدولية في مختلف الرياضات التي تجرى فيه .

ووجه الوفد دعوة للرئيس تمام سلام لزيارة النادي في الوقت الذي يراه مناسبا.