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لبنان

تمام سلام بحث مع الحجار التطورات

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:32
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استقبل الرئيس تمام سلام اليوم في المصيطبة، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وتم عرض للاوضاع والتطورات على الساحة اللبنانية.
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كما استقبل سلام اليوم مجلس ادارة نادي الغولف الجديد برئاسة كريم سليم سلام الذي اطلعه على انجازات و اعمال ومشاريع النادي  اضافة الى الدعم العربي و الدولي الذي يتلقاه من خلال استقطاب السواح والبطولات الدولية في مختلف الرياضات التي تجرى فيه .
ووجه الوفد دعوة للرئيس تمام سلام  لزيارة النادي في الوقت الذي يراه مناسبا.
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