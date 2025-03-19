ميشال متى بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية أوضاع الاغتراب اللبناني

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إستقبل رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، في حضور عميد المجلس وديع الخازن، رئيس الثقافية في العالم روجيه هاني يرافقه الأمين العام العالمي جورج أبي رعد ورئيسة المجلس العالمي للشبيبة المتحدّرين من أصل لبناني في الجامعة غوادالوبي بولانوس، وذلك في مقر المجلس في المدور.وتم في أوضاع الإغتراب اللبناني والتحديات التي يواجهها اللبنانيون في الخارج وبخاصةً الشبيبة منهم، اضافة إلى التحضيرات الجارية من قبل لإحتفال إجتماعي قريب في يهدف إلى الروابط بين الشباب اللبنانيين في الداخل والخارج.وبحسب بيان، "فقد أبدى الحضور اهتماما كبيرا بالنشاط، ونوهوا بعمل ورئيسها، واضعين إمكانيات المجلس العام الماروني بالتصرّف والدعم المستمر".