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لبنان

ميشال متى بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية أوضاع الاغتراب اللبناني

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:38
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إستقبل رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، في حضور عميد المجلس  وديع الخازن، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم  روجيه هاني يرافقه الأمين العام العالمي جورج أبي رعد ورئيسة المجلس العالمي للشبيبة المتحدّرين من أصل لبناني في الجامعة  غوادالوبي بولانوس، وذلك في مقر المجلس في المدور.
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وتم البحث في أوضاع الإغتراب اللبناني والتحديات التي يواجهها اللبنانيون في الخارج وبخاصةً الشبيبة منهم، اضافة  إلى التحضيرات الجارية من قبل الجامعة لإحتفال إجتماعي قريب في لبنان يهدف إلى تعزيز الروابط بين الشباب اللبنانيين في الداخل والخارج.

وبحسب بيان، "فقد أبدى الحضور اهتماما كبيرا بالنشاط، ونوهوا بعمل الجامعة ورئيسها، واضعين إمكانيات المجلس العام الماروني بالتصرّف والدعم المستمر".
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